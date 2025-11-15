Ребров дал пресс-конференцию перед решающим матчем отбора ЧМ-2026 против Исландии

Сергей Ребров / © УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию накануне матча заключительного тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу против Исландии.

"Судаков? К сожалению, он выпал. Он уже поехал лечиться в "Бенфику". Нет, я не знал. Я даже не знал на разминке, когда он был, что у него есть повреждения. Но после первого тайма он сказал, что когда он разминался, он чувствовал... К сожалению, он не сможет помочь. Утром мы провели обследование – оказалась действительно очень серьезная травма. Он уехал лечиться домой.

Эта травма Судакова была получена, к сожалению, в "Бенфике". У нас он даже не провел ни одной тренировки. А почему вы не спрашиваете о плане на игру без Зинченко, Довбика? У нас всегда есть какие-то повреждения. К сожалению, мы должны работать с этим. Те игроки, которые сейчас находятся в расположении сборной, должны завтра решать результат.

Я считаю, что мы должны сохранить то, что было в Исландии. Быстрые атаки, которые были в первом тайме, когда мы забили мячи. Те подборы, которые были во втором тайме, когда мы забили мячи. Потому мы должны сохранить эти факторы, но завтра. Завтра мы должны быть более агрессивными. Мы играем дома. Нас устраивает один результат. Поэтому мы должны думать о победе. Надо думать, как забить мяч.

Неожиданные решения? Их ребята делают в поле. Я не думаю, что ребята были согласны с тем, что мы выигрывали 3:1, а Исландия сравняла счет. Я уверен, что ребята хотели выиграть этот матч и мы хотели. Потому шли вперед. Нас этот счет не устраивал. Завтра – то же самое. Даже если мы забьем мяч, это не значит, что мы должны отходить назад. Завтра действительно на первый план выйдет характер. Игроки, которые выйдут завтра на поле, должны быть бойцами, потому что мы действительно боремся за всю Украину. Завтра, я уверен, будет большая поддержка, будет много украинцев, поляков, которые нас поддерживают. Сложно сейчас рассказывать все аспекты нашей игры, но я считаю, что завтра все мы должны показать характер", – сказал Ребров.

Матч Украина - Исландия состоится в воскресенье, 16 ноября, на стадионе "Легия" в Варшаве. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Исландия.

Перед последним туром украинцы и исландцы имеют в своем активе по 7 очков, но у островитян лучше разница забитых и пропущенных мячей. Поэтому команду Сергея Реброва устроит только победа в очном противостоянии, чтобы занять второе место в группе и продолжить борьбу за выход на Мундиаль в плей-офф.

Первое место в группе и прямую путевку на ЧМ-2026 завоевала сборная Франции (13 баллов), для которой выездной матч заключительного тура с Азербайджаном (1 пункт) уже не будет иметь турнирного значения.

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что ключевой футболист сборной Украины пропустит решающий матч отбора ЧМ-2026 с Исландией.