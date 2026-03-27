Ребров дал пресс-конференцию после поражения от Швеции в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Коуч украинской сборной подвел итоги проигранного его командой поединка.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после поражения от Швеции в полуфинальном матче плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.
Поединок на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия завершился поражением украинской сборной со счетом 1:3.
Ответы Реброва на вопросы журналистов после игры приводит официальный сайт УАФ.
— Как вы оцените сегодняшний результат и игру команды в целом?
— Это был сложный и нервный матч. Для того чтобы выигрывать игры такого уровня, каждый футболист на поле должен показывать свой максимум. К сожалению, сегодня мы этого не сделали. Мы допустили ошибки, которые привели к поражению, и я не могу сказать, что команда выложилась на все 100%.
— Почему сборная пропускала мячи именно в начале каждого из таймов? Это проблема концентрации?
— Да, это был очень досадный фактор. Мы тактически готовились играть плотно в собственной штрафной, но пропустили быстрые голы. На таком уровне соперники мгновенно наказывают за потерю концентрации. Это опыт, который мы должны усвоить.
— Какие изменения вы пытались внести в игру по ходу матча, особенно во втором тайме?
— Мы делали замены, чтобы освежить атаку и чаще доставлять мяч в штрафную соперника. Однако Швеция играла с тремя центральными защитниками, и нашим нападающим было крайне тяжело найти свободное пространство. Мы пытались давить, но этого оказалось недостаточно.
— Сборная Украины сейчас одна из самых молодых в Европе. Повлияло ли это на итоговый результат?
— Безусловно, молодость имеет значение. Команде нужно набираться опыта, а он приобретается именно в таких трудных противостояниях. Несмотря на поражение, у нас очень хорошие игроки и этот матч станет для них важным уроком на будущее.
После поражения от шведов сборная Украины 31 марта проведет товарищеский поединок с Албанией, которая в другом полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 уступила Польше (1:2).
В свою очередь, шведы и поляки 31 марта в очном противостоянии разыграют путевку на Мундиаль.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.