Ребров довызвал двух игроков в сборную Украины на плей-офф отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перевел из резервного в основной список футболистов, вызванных на мартовский сбор перед плей-офф отбора к Евро-2024, защитника киевского "Динамо" Александра Тымчика и полузащитника "Днепра-1" Алексея Гуцуляка.

Об этом сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Отметим, что в активе Тымчика один гол и 4 ассиста в 15 играх за национальную команду. Гуцуляк ранее вызывался в сборную Украины, но еще не дебютировал.

"Сине-желтые" начнут сбор 14 марта в испанской Марбелье. Первыми в лагерь национальной команды прибудут игроки из чемпионата Украины, а легионеры будут присоединяться в течение недели после матчей за свои клубы.

19 марта сборная Украины в полном составе вылетит в Сараево, где разместится за два дня до полуфинального поединка плей-офф отбора на Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной.

На следующий день команда Реброва проведет предматчевую тренировку в городе Зеница на поле стадиона "Билино Поле", где 21 марта сыграет против боснийцев. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

22 марта "сине-желтые" отправятся в Польшу, где в течение трех дней будут готовиться ко второму мартовскому поединку.

Если наша сборная победит боснийцев, то 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграет решающий матч за выход на чемпионат Европы против победителя пары Израиль – Исландия. В случае неудачи против балканцев в этот день украинцы проведут товарищескую встречу с командой, которая проиграет в другом полуфинале плей-офф.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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