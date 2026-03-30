Ребров готов продлить контракт со сборной Украины — СМИ

Тренер планирует обсудить условия пролонгации соглашения с национальной сборной.

Сергей Ребров / © Associated Press

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может остаться на посту и подписать новый контракт с национальной командой.

Об этом сообщает Динамо Киев Inside, ссылаясь на источники в Украинской ассоциации футбола (УАФ).

"Из источников УАФ. Лаконично. Сергей Ребров готов обсуждать условия пролонгации контракта со сборной. Его ближайшее окружение довело эту позицию до членов Исполкома. Наверное, на этот шаг главного тренера могло натолкнуть отсутствие реальных клубных предложений по трудоустройству Реброва после окончания нынешнего контракта с УАФ. Как одна из версий", — говорится в посте.

Напомним, сборная Украины не смогла выйти в финальный турнир чемпионата мира-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора команда Реброва проиграла Швеции (1:3).

Во вторник, 31 марта, "сине-желтые" проведут товарищеский матч с Албанией. Игра состоится в испанской Валенсии и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Албания.

