Ребров извинился после ничьей сборной Украины с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026

Сергей Ребров / © Associated Press

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров дал пресс-конференцию после ничьей с Азербайджаном (1:1) во втором матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026.

"Я хочу извиниться. Действительно, все ожидали от нас... Даже если бы мы выиграли 1:0, говорили бы, что это мало. Но вы видели, у нас очень много травмированных игроков, даже сегодня не могли использовать Гуцуляка, который вчера получил повреждение. Поэтому тяжело на этом уровне играть. У нас идет война, поэтому нужно поддерживать друг друга, нужно поддерживать свою сборную.

Меня могут хаять после каждой игры, даже если мы выиграли у Бельгии – почему вы так плохо играли первый тайм. Это всегда так, к сожалению. Поэтому я хочу болельщикам сказать – мы сейчас все поддерживаем ВСУ, наши вооруженные силы. Но сборная – это та же Украина, здесь все работают на максимум. И я, и игроки. Я хочу, чтобы сейчас украинцы поддерживали игроков. Еще мы ничего не проиграли, у нас еще много игр. Да, у нас уже нет никаких шансов на поражение, но сейчас я уверен, что игроки понимают – нет шансов на поражение. Да, я согласен, мы заслужили эту критику, но мы еще никуда не вылетели", – цитирует Реброва Суспильне Спорт.

Кроме украинцев и азербайджанцев, в группе D также выступают сборные Франции и Исландии. В первом туре команда Сергея Реброва проиграла французам (0:2), а исландцы разгромили Азербайджан (5:0).

Поединок второго тура группы D между сборными Франции и Исландии состоится 9 сентября в Париже, начало – в 21:45 по киевскому времени.

Следующий матч в отборе на ЧМ-2026 сборная Украины проведет 10 октября на выезде против Исландии. В тот же день Азербайджан в гостях сразится с Францией.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.