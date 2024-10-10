Ребров объяснил, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины на октябрьские матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему не включил полузащитника "Динамо" Андрея Ярмоленко в изначальный список игроков, вызванных на октябрьские матчи Лиги наций сезона-2024/25 против Грузии и Чехии.

По словам наставника "сине-желтых", он лично говорил об этом решении с самим Ярмоленко и объяснил, что хочет во время поединков Лиги наций пересмотреть кандидатов в национальную команду.

"Андрей не попал в сборную, потому что сейчас, на мой взгляд, очень большая конкуренция игроков национального чемпионата, и мы вообще смотрим на Лигу наций как на турнир, на котором можно посмотреть кандидатов в сборную.

Да, я разговаривал с Андреем, я объяснял. Я не знаю, откуда появилась информация, что я не говорил и не объяснил Андрею. Я лично считаю, что он игрок национальной сборной. Я с ним разговаривал, я рассказал свою позицию.

Я считаю, что это очень важно для нас предоставлять шанс кандидатам, которые себя проявляют в национальном чемпионате", – сказал Ребров на пресс-конференции накануне матча 3-го тура группового раунда Лиги наций с Грузией.

Отметим, что позже Ярмоленко все же довызвали в лагерь "сине-желтых" вместо травмированного Виктора Цыганкова. Однако в итоге Андрей тоже получил повреждение и был заменен в заявке сборной Украины на полузащитника "Полесья" Александра Назаренко.

Поединок Украина – Грузия состоится в пятницу, 11 октября, в польском городе Познань на стадионе "Enea Arena". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Грузия доступна на нашем сайте.

Напомним, в сезоне Лиги наций-2024/25 сборная Украины выступает в Дивизионе B, где ее соперниками являются Чехия, Грузия и Албания. В стартовых турах украинцы потерпели поражения от Албании (1:2) и Чехии (2:3), поэтому занимают последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка.

Грузия, напротив, начала турнир победами над чехами (4:1) и албанцами (1:0). Команда Вилли Саньоля с 6 баллами лидирует в квартете. Албания и Чехия идут следом, имея в своем активе по 3 зачетных пункта.

Отметим, что в 4-м туре Лиги наций сборная Украины 14 октября во Вроцлаве сыграет с Чехией, а Грузия в тот же день примет Албанию.

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