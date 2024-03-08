Ребров объявил состав сборной Украины на матч плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины

Сборная Украины обнародовала заявку на полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 против национальной команды Боснии и Герцеговины.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров вызвал на мартовский сбор перед игрой с боснийцами 26 футболистов.

Отметим, что из-за травм в список не попали вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко и полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко.

Состав сборной Украины на плей-офф отбора Евро-2024

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия).

Защитники: Денис Попов, Александр Караваев (оба – "Динамо"), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер"), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Богдан Михайличенко ("Полесье").

Полузащитники: Георгий Судаков, Александр Зубков (оба – "Шахтер"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – "Динамо").

Форварды: Даниил Сикан ("Шахтер"), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Егор Назарина (оба – "Шахтер"), Александр Тымчик ("Динамо"), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1").

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Если команда Сергея Реброва победит боснийцев, то 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграет решающий матч за выход на чемпионат Европы против победителя пары Израиль – Исландия.

В случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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