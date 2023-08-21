Ребров объявил состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 против Англии и Италии

В заявку "сине-желтых" на важные поединки квалификации на континентальное первенство вошли 25 игроков.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил список футболистов национальной команды, которые будут готовиться к матчам отбора Евро-2024 против Англии и Италии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, вызов в расположение главной команды страны получили 25 игроков. Еще пятеро исполнителей вошли в резервный список.

Состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 против Англии и Италии

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер"), Денис Попов, Александр Тымчик (оба – "Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер Майами", США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервный список

Александр Караваев ("Динамо"), Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба – "Днепр-1"), Арсений Батагов ("Заря"), Даниил Сикан ("Шахтер").

Национальная команда начнет свой сбор 3 сентября в Тшебнице – пригороде Вроцлава. Именно в этом польском городе "сине-желтые" проведут 9 сентября матч со сборной Англии. 12 сентября подопечные Реброва в Милане сыграют с Италией.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024

Украинская сборная уже провела три матча квалификации на чемпионат Европы 2024 года. "Сине-желтые" проиграли Англии (0:2), победили Северную Македонию (3:2) и обыграли Мальту (1:0).

После трех сыгранных поединков сборная Украины с 6 очками занимает второе место в своей группе отбора на Евро-2024. Лидирует с 12 баллами Англия. Команды Италии и Северной Македонии набрали по три зачетных пункта, Мальта – ни одного.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии, как хозяйка турнира, без отбора попала на континентальное первенство.

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