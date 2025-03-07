Ребров объявил состав сборной Украины на матчи с Бельгией за место в элите Лиги наций

Поединки запланированы на 20 и 23 марта.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил список игроков, вызванных на матчи плей-офф против Бельгии за право выступать в элитном дивизионе Лиги наций.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в основной список "сине-желтых" вошли 25 исполнителей, еще шесть футболистов попали в резервный.

Состав сборной Украины на матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии

Вратари: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Ризнык ("Шахтер")

Защитники: Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров ("Плимут", Англия), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – "Шахтер"), Алексей Сыч ("Карпаты"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Богдан Михайличенко ("Полесье")

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд" Англия), Егор Назарина, Георгий Судаков (оба – "Шахтер"), Иван Калюжный ("Александрия"), Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все – "Динамо"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)

Нападающие: Владислав Ванат ("Динамо"), Артем Довбик ("Рома", Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)

Резервный список

Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Александр Сваток ("Остин", США), Денис Попов, Владислав Кабаев (оба – "Динамо"), Дмитрий Крыськив ("Шахтер"), Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)

Матчи Украины против Бельгии запланированы на 20 и 23 марта. Первая встреча будет номинально домашней для "сине-желтых" и состоится в испанской Мурсии, ответный поединок будет принимать бельгийский Генк.

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала соперников в отборе на чемпионат мира-2026.

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