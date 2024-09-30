Ребров объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций против Грузии и Чехии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил имена футболистов, вызванных на октябрьские поединки Лиги наций-2024/25 против Грузии и Чехии.

В основной список вошли 25 исполнителей, еще восемь игроков попали в резервный, сообщает официальный сайт УАФ.

Отметим, что капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко оказался в резервном списке вместо основного.

Дебютный вызов в национальную команду получил полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив, а вот его однокубник Артем Бондаренко попал только в резервный список.

Из-за травм в лагерь "сине-желтых" не были вызваны Александр Зинченко и Руслан Малиновский.

Состав сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Остин", США), Александр Мартынюк ("Александрия"), Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).

В октябре сборная Украины проведет два номинально домашних матча Лиги наций. 11 октября в 3-м туре "сине-желтые" в Познани будут принимать Грузию, а 14 октября в 4-м туре во Вроцлаве сыграют против Чехии.

Напомним, в сезоне Лиги наций-2024/25 подопечные Реброва соревнуются в группе В1 против Чехии, Албании и Грузии.

В стартовых матчах турнира украинцы потерпели поражение от Албании (1:2) и Чехии (2:3). После двух туров сборная Украины занимает последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка. Лидирует с 6 очками Грузия, Албания и Чехия имеют в своем активе по 3 балла.

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