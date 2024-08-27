Ребров объявил состав сборной Украины на первые матчи в Лиге наций-2024/25: креативное видео

В сентябре "сине-желтые" сыграют против Албании и Чехии.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком футболистов, вызванных на сентябрьские матчи Лиги наций-2024/25 с Албанией и Чехией.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в основной список вошли 26 игроков, еще шесть исполнителей попали в резервный реестр.

Состав сборной Украины на первые матчи в Лиге наций-2024/25

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик, Денис Попов (оба – "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут"), Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Александр Сваток ("Остин", США), Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Александр Зубков, Данило Сикан (оба – "Шахтер" Донецк) .

Пресс-служба УАФ представила состав национальной команды на первые матчи в Лиге наций-2024/25 креативным видео.

"Мы продолжаем жить, работать и бороться ради нашего будущего и общих побед. Уже совсем скоро наша главная футбольная команда будет защищать честь страны на футбольном поле. Наш состав на сентябрьские поединки Лиги наций-2024/25. Вместе мы – сила", – говорится в подписи к видео.

В сезоне Лиги наций-2024/25 сборная Украины будет выступать во втором по силе дивизионе В. Соперниками подопечных Реброва в группе будут команды Чехии, Албании и Грузии.

В сентябре "сине-желтых" ждут два поединка, оба – в Праге. 7 сентября украинцы сыграют номинально домашний матч с Албанией, а затем 10 сентября проведут выездную встречу с Чехией.

Ранее сообщалось, что стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2024/25.

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