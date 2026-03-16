Ребров объявил состав сборной Украины на плей-офф отбора к чемпионату мира-2026

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил список игроков, вызванных на плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

В основной список вошли 26 футболистов. Еще девять исполнителей находятся в резервном списке.

В состав "сине-желтых" попали три дебютанта: голкипер Руслан Нещерет, защитник Борис Крушинский и форвард Матвей Пономаренко.

Состав сборной Украины на плей-офф отбора ЧМ-2026

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев).

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба — "Шахтер" Донецк), Максим Таловеров ("Сток Сити", Англия), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко, Борис Крушинский (оба — "Полесье" Житомир).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Олег Очеретько ("Шахтер" Донецк), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все — "Динамо" Киев), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Нападающие: Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Лион", Франция), Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев).

Резервный список

Евгений Волынец, Сергей Чоботенко, Эдуард Сарапий, Александр Назаренко, Игорь Краснопир (все — "Полесье" Житомир), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба — "Динамо" Киев), Егор Назарина ("Шахтер" Донецк), Алексей Сыч ("Карпаты" Львов).

В полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2026 сборная Украины 26 марта сыграет против Швеции. Матч состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Начало — в 21:45 по киевскому времени.

В случае победы команда Реброва на этой же арене 31 марта в финале плей-офф за выход на Мундиаль сразится с триумфатором пары Польша — Албания. В случае поражения от шведов наша сборная 31 марта проведет товарищеский поединок с командой, которая проиграет в дуэли между поляками и албанцами.

Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.