Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеский турнир в Канаде

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обнародовал список футболистов, вызванных для подготовки к матчам июньского товарищеского турнира Canadian Shield, который состоится в Торонто.

В основной список вошли 26 исполнителей, еще четыре игрока попали в резервный, сообщает официальный сайт УАФ.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

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Защитники: Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров ("Плимут", Англия), Евгений Чеберко ("Коламбус Крю", США), Александр Тымчик, Владислав Дубинчак (оба – "Динамо"), Александр Мартынюк ("Александрия"), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – "Шахтер"), Богдан Михайличенко ("Полесье")

Полузащитники: Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Николай Михайленко, Владислав Кабаев (все – "Динамо"), Иван Калюжный ("Александрия"), Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Егор Назарина (все – "Шахтер"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье")

Нападающий: Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)

Резервный список

Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Александр Сваток ("Остин", США), Ефим Конопля, Дмитрий Крыськив (оба – "Шахтер").

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В рамках товарищеского турнира "сине-желтые" проведут два матча: против Канады (7 июня) и Новой Зеландии (10 июня). Оба поединка состоятся на стадионе BMO Field, который в 2026 будет принимать встречи финальной части чемпионата мира.

Напомним, в сентябре этого года подопечные Реброва стартуют в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на будущий Мундиаль украинцы сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.