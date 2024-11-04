Ребров объявил состав сборной Украины на заключительные матчи группового этапа Лиги наций

В ноябре "сине-желтые" сыграют против Грузии и Албании.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил имена футболистов, вызванных на заключительные поединки группового раунда Лиги наций-2024/25 против Грузии и Албании.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в основной список вошли 25 исполнителей. Еще семь игроков попали в резервный.

Отметим, что дебютный вызов внациональную команду получил полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк.

В то же время, не попал в заявку "сине-желтых" вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко, а опорный хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко оказался только в резервном списке.

Состав сборной Украины на матчи против Грузии и Албании

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – "Динамо" Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Дмитрий Ризнык, Тарас Степаненко, Даниил Сикан (все – "Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Остин", США), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (оба – "Динамо" Киев).

Матч с Грузией подопечные Реброва проведут 16 ноября в Батуми на AdjaraBet Arena. После этого украинцы 19 ноября в Тиране на стадионе Air Albania сыграют против Албании.

После четвертого тура Лиги наций сборная Украины занимает последнее место в группе B1, имея в своем активе 4 очка. Лидирует с 7 баллами Чехия. На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 пунктов.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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