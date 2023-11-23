Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора на Евро-2024 для сборной Украины

"Сине-желтые" сыграют против Боснии и Герцеговины, а затем в случае успеха сойдутся с победителем пары Израиль – Исландия.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф отбора на Евро-2024.

"Сине-желтые" в полуфинале плейоф встретятся с командой Боснии и Герцеговины. Победитель этого матча разыграет путевку на Евро с триумфатором пары Израиль – Исландия.

"Я уже говорил, что нет разницы, кто выпадет нам на жеребьевке. Нам выпала сборная Боснии и Герцеговины. Будем готовиться к этому сопернику. Пока рано о чем-то говорить, потому что впереди еще три-четыре месяца подготовки. Очень важно, в каком состоянии подойдут все наши игроки к матчам плей-офф. Имеем информацию, с кем будем играть, и я уверен, что мы будем готовы к мартовским встречам.

В течение этих месяцев будем следить и за нашими игроками, и за соперниками. Я знаком со сборной Боснии и Герцеговины, там подобраны хорошие игроки. Даже, несмотря на то, что они не очень хорошо выступили в своей группе в этом отборочном цикле.

Нет пожеланий, на кого из этих сборных попадать в финале плей-офф. Разве что важно, что если мы пройдем сборную Боснии и Герцеговины, то второй матч будем играть дома. Поддержка наших болельщиков – вот это очень важно! Но нам нужно хорошо подготовиться ко встрече с боснийцами, для игроков очень важно думать именно о первой и ближайшей игре", – приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Полуфинальный матч плей-офф против боснийцев сборная Украины сыграет 21 марта на поле своего соперника.

В случае успеха команда Реброва 26 марта проведет решающий поединок за выход на Евро-2024 с победителем пары Израиль – Исландия, где будет номинальным хозяином.

Напомним, жеребьевка группового этапа Евро-2024 состоится 2 декабря в немецком Гамбурге, а сам турнир — с 14 июня по 14 июля 2024 года будут принимать 10 городов Германии.

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