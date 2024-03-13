Ребров оценил шансы Цыганкова сыграть в матче плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины

Наставник "сине-желтых" надеется, что один из лидеров его команды успеет восстановиться к сверхважному поединку.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал травму полузащитника "Жироны" Виктора Цыганкова, оценив его перспективы принять участие в матче плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

По словам наставника "сине-желтых", 26-летний вингер имеет высокие шансы выйти на поле в игре с боснийцами. Ребров отметил важность Цыганкова, но в то же время добавил, что национальная команда зависит не только от Виктора.

"Я думаю, что шансы очень высокие. Я каждый день общаюсь с Виктором. Я смотрю динамику его восстановления и все мы надеемся. Посмотрим. Но все зависит от него, от того, как он будет восстанавливаться.

Еще раз – у нас много игроков. Мы не зависим только от Виктора. Это очень важный игрок для нас, но у нас сейчас 28 футболистов. Поэтому будет Виктор или нет, мы готовимся очень серьезно. Будем только рады, если он восстановится", – сказал Ребров на брифинге, который состоялся 13 марта на Центральном железнодорожном вокзале Киева перед тем, как команда отправилась на тренировочный сбор в Испанию.

В четверг, 14 марта, "сине-желтые" начнут сбор в испанской Марбелье, посвященный подготовке к полуфиналу плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Если команда Сергея Реброва победит боснийцев, то 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграет решающий матч за выход на чемпионат Европы против победителя пары Израиль – Исландия.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

Читайте также:

Сборная Украины сыграет с Польшей перед стартом Евро-2024: названа дата товарищеского матча

"Ситуация в Украине – это их проблемы": тренер боснийцев высказался о матче плей-офф отбора Евро-2024

Ребров довызвал двух игроков в сборную Украины на плей-офф отбора Евро-2024