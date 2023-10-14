Ребров определился с заявкой сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Северной Македонии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определил список игроков национальной команды, которые могут выйти на поле в матче 7-го тура отбора на Евро-2024 против Северной Македонии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в заявку "сине-желтых" на поединок с македонцами вошли 23 футболиста.

Места в ней не нашлось защитнику Денису Попову, форварду Назарию Русину и травмированному защитнику Сергею Кривцову.

Заявка сборной Украины на матч против Северной Македонии

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер"), Александр Караваев ("Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб), Хорватия), Александр Сваток ("Днепр-1").

Полузащитники: Виталий Буяльский ("Динамо"), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо").

Матч Украина – Северная Македония состоится в субботу, 14 октября, на стадионе "Epet Arena" в Праге. Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Северная Македония доступна на нашем сайте.

К слову, после матча с македонцами подопечные Реброва 17 октября на выезде встретятся с Мальтой в рамках 8-го тура отбора Евро-2024.

Украина – Северная Македония: турнирное положение перед матчем

По итогам шести туров сборная Украины с 7 очками занимает третье место в группе C. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (7). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0). Все, кроме итальянцев, провели по пять матчей, "Скуадра Адзурра" – четыре.

Таблица группы С (после шести туров)

Таблица группы С (после шести туров) / Фото: flashscore.ua

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

Читайте также:

Украина – Северная Македония: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024

Роналду оформил дубль: Португалия "перестреляла" Словакию и завоевала путевку на Евро-2024

Отбор на Евро-2024: группы и турнирные таблицы