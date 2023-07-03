Ребров отреагировал на победу украинской "молодежки" над Францией и выход в полуфинал Евро-2023

Наставник главной команды страны поздравил молодежную сборную с историческим успехом.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу нашей "молодежки" (U-21) над Францией в четвертьфинале Евро-2023.
Команда Руслана Ротаня обыграла французов со счетом 1:3 и вышла в полуфинал чемпионата Европы.
Вместе с тем наша футбольная сборная впервые в истории пробилась на Олимпийские игры. "Сине-желтые" сыграют в футбольном турнире на летней Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже.
На своей странице в Instagram наставник главной команды страны поздравил "молодежку" с историческим достижением и отметил, что ожидает продолжения триумфального выступления соотечественников на континентальном первенстве.
"Вчерашний выход в полуфинал Евро и победа над одной из сильнейших команд турнира – очень весомый повод поздравить всех связанных с нашей молодежной сборной!
Заслуженно добытая путевка в 1/2 этого турнира и на Олимпийские игры – в первую очередь заслуга Руслана Петровича и его тренерского штаба за правильно выбранный план на эту игру и игроков за его удачное исполнение.
Знаю, что для вас всех это никак не повод остановиться на достигнутом, так что мы все продолжаем болеть за вас и ждем среду!" – написал Ребров.
Ранее главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Руслан Ротань прокомментировал триумф над Францией и выход в полуфинал молодежного Евро.
В полуфинале Евро-2023 сборная Украины встретится с Испанией, которая в четвертьфинальном поединке по итогам экстра-таймов обыграла Швейцарию (2:1). Матч Испания – Украина состоится в среду, 5 июля, начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
Добавим, что наша команда уже играла с испанцами в последнем туре группового раунда Евро-2023. Тогда украинская сборная на последних минутах упустила победу над Испанией (2:2).
В другом полуфинале сыграют команды Израиля и Англии. Этот матч также состоится 5 июля, но в 19:00 по киевскому времени.
Финал Евро-2023 запланирован на субботу, 8 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
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