Ребров отреагировал на жребий плей-офф отбора в ЧМ-2026 для сборной Украины

Сергей Ребров / © УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров отреагировал на результаты жеребьевки плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

В полуфинале плейоф квалификации на Мундиаль сборная Украины 26 марта 2026 года сыграет против Швеции. Этот матч будет номинально домашним для "сине-желтых".

Победитель поединка Украина – Швеция в финале плей-офф 31 марта 2026 года будет принимать триумфатора пары Польша – Албания.

"Важно, в каких кондициях к этим матчам подойдут команды. Что касается отборочного цикла, то сборная Швеции свои матчи там тоже не играла в оптимальном составе – всегда были травмированные игроки, которые являются важными для шведов. Очень важно, как к марту подойдет и Украина, и Швеция, но, я надеюсь, что шансы равны. Жеребьевка получилась именно такой... Надо готовиться и играть с такими эмоциями, как мы играли против Исландии", – сказал Ребров в комментарии УПЛ ТВ.

Ранее сообщалось, что два основных футболиста сборной Украины пропустят полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2026.

Жеребьевка группового этапа финального турнира ЧМ-2026 запланирована на 5 декабря 2025 года.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998-го по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Напомним, также состоялась жеребьевка межконтинентального плей-офф отбора на ЧМ-2026.