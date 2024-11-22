Ребров отреагировал на жребий плей-офф за место в элите Лиги наций для сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф Лиги наций сезона-2024/25.

Соперником "сине-желтых" в стыковых матчах за право играть в элитном дивизионе стала команда Бельгии.

Поединки состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Первая встреча будет номинально домашней для украинцев.

"Жребий – это всегда вызов, особенно когда речь идет о командах такого уровня, как сборная Бельгии. Мы хорошо знаем эту команду, ведь уже встречались с ней на Евро-2024, имеем представление о ее стиле игры и сильных сторонах.

Безусловно, это будет непростое противостояние. В плей-офф Лиги наций за право выхода в дивизион А нет слабых соперников. И Сербия, и Бельгия, и Венгрия, и Шотландия – это команды элитной группы. Поэтому воспринимаем каждый матч с такими соперниками как возможность проверить себя и сделать шаг вперед", – сказал Ребров в комментарии для пресс-службы УАФ.

Победитель двухматчевого противостояния между сборными Украины и Бельгии получит место в Лиге А, а проигравшая команда проведет следующий розыгрыш турнира в Лиге В.

Напомним, сборная Украины с 8 очками заняла второе место в своем квартете Дивизиона B и вышла в плей-офф за право повыситься в классе. Выиграла эту группу Чехия (11 баллов), которая сразу поднялась в элитный дивизион Лиги наций. Грузия (7 пунктов) стала третьей и сыграет с Арменией в плей-офф за сохранении прописки в Дивизионе B. Албания (7 очков) заняла последнюю позицию и вылетела в Дивизион C.

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