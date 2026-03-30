Ребров ответил, покинет ли сборную Украины после матча с Албанией

Сергей Ребров / © УАФ

Реклама

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию накануне товарищеского матча против Албании.

В том числе наставник "сине-желтых" ответил на вопрос, станет ли эта игра последней для него во главе национальной команды.

По словам Реброва, после поединка с албанцами у него будет встреча с главой Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андреем Шевченко, где будет принято решение о его будущем в сборной.

Реклама

"Готов ли сказать о своей ответственности за поражение? Готов продлить контракт? Я уже прокомментировал после игры происходящее. Мне нужно встретиться после этой игры с президентом УАФ и решить все. Поверьте, мы решим и все будет сделано как можно лучше для нашей команды и нашей страны.

Это важно, чтобы все понимали: эта ответственность — на всех. Да, я отвечаю первый, и на пресс-конференции было много вопросов ко мне, и они будут. Но ребята тоже должны понимать, что мы играем вместе. Я никогда не отделяю тренера от команды и команду от тренера. Поэтому завтра важно понимать, что это не товарищеская игра, а матч после поражения и нужно показывать совсем другой уровень игры. Как я сказал на пресс-конференции, у нас очень молодая команда, но это не значит, что нет ответственности. Игроки, которые выйдут завтра, должны биться за Украину и за себя, за наше лицо", — сказал Ребров.

Ранее СМИ сообщали, что Ребров готов остаться в своем посту и подписать новый контракт со сборной Украины.

Напомним, сборная Украины не смогла выйти в финальный турнир чемпионата мира-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора команда Реброва проиграла Швеции (1:3).

Реклама

Во вторник, 31 марта, "сине-желтые" проведут товарищеский матч с Албанией. Игра состоится в испанской Валенсии и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Ребров прокомментировал поражение сборной Украины от Швеции и невыход на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что Андрей Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Швеции и непопадание на Мундиаль.