Ребров поблагодарил Зеленского и ОП после победы Украины над Исландией в отборе ЧМ-2026

Сергей Ребров / © УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу над Исландией (2:0) в матче заключительного тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2026.

В том числе наставник "сине-желтых" выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому и Офису президента, руководителем которого является Андрей Ермак.

Соответствующий пост Ребров опубликовал на своей странице в Instagram.

"Хочу искренне поблагодарить всех украинцев! Сегодняшняя победа – это не просто результат. Это ваша вера, ваши эмоции, ваши голоса, которые мы чувствуем независимо от того, где играем. Мы всегда говорим с ребятами в раздевалке: когда за нами страна – мы не имеем права играть иначе. Спасибо журналистам и всем, кто критиковал нас честно и по существу.

Отдельное спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Офису президента. Мы постоянно чувствуем вашу поддержку – не в больших словах, а в конкретных действиях. Вашу поддержку ощущает вся команда. Это очень важно чувствовать, что сейчас мы все как одно целое.

Все вместе мы единая Украина. Все вместе мы сильнее и готовы добиваться больших целей", – написал Ребров.

Благодаря этой победе сборная Украины (10 очков) финишировала на втором месте в своей группе отбора на ЧМ-2026, обойдя Исландию (7 пунктов), которая заняла третью позицию. Франция (16 баллов) с первого места вышла на Мундиаль. Замкнул квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заняв второе место в своей группе, сборная Украины пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Плей-офф будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Поединки пройдут в марте 2026 года.

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Ребров рассказал, благодаря чему Украина победила Исландию и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2026.