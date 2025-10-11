Ребров прокомментировал феерическую победу сборной Украины над Исландией в отборе к ЧМ-2026

Сергей Ребров / © Associated Press

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал победу над Исландией (5:3) в выездном матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026.

"Мы знали, что будет очень тяжелая игра. К сожалению, когда мы были впереди, пропустили два мяча, но я благодарен ребятам. Здесь всем командам тяжело играть и забить пять мячей очень тяжело. Победа была на первом месте. Проанализируем те ошибки, которые были и подготовимся к матчу с матчем с Азербайджаном. Эта игра ничего не будет стоить, если мы не победим в следующем матче.

Выход Малиновского и Гуцуляка в старте? Руслан – игрок, который в любом состоянии приезжает и дает максимум. Я знаю его возможности, мы его всегда вызываем, и он нам помог сегодня. То же касается Гуцуляка: даже несмотря на травму считаю, что они оба сыграли очень хорошо. Даже если не считать гол, они работали на атаку и оборону как вся команда.

Почему Исландия вернулась в игру? Были ошибки от Исландии, были от нас. Игра стоила очень много и Исландия – очень силовая команда, нужно было выигрывать единоборства. К сожалению, пропустили, нужно исправлять эти ошибки и готовиться к следующей игре.

Что позволило забить два мяча при счете 3:3? Желание. Мы все понимаем, в какое время играем, для кого играем. Полагаю, что игроки все отдали на поле.

Неочевидный выход Калюжного? А какой выход очевиден? Если посмотреть, то любой выбор тренера говорят, что должен был быть другим. Я очень благодарен игрокам и есть результат, а если бы его не было, то говорили бы, что все вышедшие игроки это в никуда.

К сожалению, такое общество сейчас и восприятие нашей сборной. Сказал после Азербайджана, что мы все поддерживаем ВСУ, но сейчас совсем другая история с национальной сборной: если какая-то потеря очков, то все.

Состояние Судакова? Не знаю пока, видел, что Жора действительно чувствовал боль. Это игрок, который уйдет с поля, только если не будет готов к игре. Надеемся, что он восстановится. Он нам очень нужен. Считаю, что у нас сейчас молодая и перспективная команда. Будем дальше бороться", – сказал Ребров во флеш-коментарии MEGOGO.

Для сборной Украины это первая победа в квалификации на грядущий Мундиаль. До этого команда Реброва проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

В другом матче 3-го тура группы D сборная Франции дома разгромила Азербайджан со счетом 3:0.

После трех туров туров сборная Украины с 4 очками занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 9 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (3 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Следующий матч в отборе на ЧМ-2026 сборная Украины проведет 13 октября с Азербайджаном. Для "сине-желтых" это будет номинально домашний поединок, который состоится в польском Кракове. В тот же день Франция на выезде будет противостоять Исландии.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.