Ребров прокомментировал феерическую победу Украины над Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал волевую победу над Бельгией (3:1) в первом матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

"Переполняют ли эмоции? Не очень. Мы сыграли только первый тайм. Надо готовиться. Чего будет стоить этот матч, если мы не будем так сконцетрованы во втором?

За счет чего дожали? Думаю, желание. Мы пытались прессинговать в первом тайме, но во втором внесли коррективы. Благодарен ребятам, что они действительно желали этой победы и сделали все возможное", – сказал наставник "сине-желтых" в комментарии MEGOGO.

Ответный поединок между командами в воскресенье, 23 марта, будет принимать бельгийский город Генк. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

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