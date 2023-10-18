Ребров прокомментировал непростую победу сборной Украины над Мальтой в отборе к Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал выездную победу над Мальтой (3:1) в матче 8-го тура отбора на Евро-2024.

"В первом тайме мы сами себе создали проблемы, но решили их во втором. Мы проигрывали борьбу, пропустили гол, но вернулись в игру. Поединок был очень трудным. Все должны понимать, что результат сегодня был очень важным. Я благодарен игрокам, что они его добыли. Но мы должны улучшать нашу игру.

Дебютный гол Мудрика за национальную команду? Мы все его поздравили. Это очень важный шаг для Миши. Он забил, создавал моменты для себя и партнеров. Добыли важные три очка, двигаемся дальше.

Соперники играли здорово сегодня. А у нас была проблема – мы позволяли мальтийцам создавать слишком много моментов. У хозяев не было турнирной мотивации, они хотели показать хорошую игру перед своими трибунами. Думаю, им это удалось. Как я уже сказал, проблема была в нас, особенно в первом тайме, где на нас давил результат.

Для Украины всегда тяжело играть против таких соперников, которые сильно закрываются. Это показала и наша предыдущая встреча с Мальтой. Это очень компактная команда. Любой сборной тяжело в таких условиях, если не забить быстрый гол. А вособенно если ты пропускаешь. Но мы пытались вернуться, забили два мяча, очень важно было это сделать в первом тайме. Во втором мы не создали много моментов, но атаковали, пытались забить третий мяч, чтобы чувствовать себя более комфортно", – приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Этот успех позволил "сине-желтым" с 13 очками подняться на второе место в группе C. Лидирует с 16 баллами Англия, которая после домашней победы над итальянцами (3:1) досрочно вышла на Евро-2024. На третьей позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Таблица группы С после восьми туров

Таблица группы С после восьми туров / Фото: flashscore.ua

В своем заключительном матче группового раунда отбора на ЧЕ сборная Украины будет принимать Италию. Поединок состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Победа гарантированно выведет "сине-желтых" на Евро.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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