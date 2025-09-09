Ребров прокомментировал ничью сборной Украины с Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026

Сергей Ребров / © Associated Press

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал ничью с Азербайджаном (1:1) во втором матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026.

"Впечатление об игре? Не получилось выиграть, создавать достаточно моментов. К сожалению, мы начали нагружать штрафную только в последние 15 минут. Надо было раньше это делать. Понимаю, что было тяжело с пятью защитниками.

Поле было очень тяжелым, чтобы создавать моменты. Соперник совсем иначе играл, не так, как против Исландии. Сыграли очень компактно, не давали никаких зон. Но это не оправдание. Мы должны были больше нагружать штрафную, больше создавать моментов. К сожалению, не получилось.

Я очень расстроен, что мы не выиграли, что не создали достаточно моментов. Болельщикам – терпения, ждать следующей игры, мы все будем делать для победы", – сказал Ребров во флешкоментарии MEGOGO.

Кроме украинцев и азербайджанцев, в группе D также выступают сборные Франции и Исландии. В первом туре команда Сергея Реброва проиграла французам (0:2), а исландцы разгромили Азербайджан (5:0).

Поединок второго тура группы D между сборными Франции и Исландии состоится 9 сентября в Париже, начало – в 21:45 по киевскому времени.

Следующий матч в отборе на ЧМ-2026 сборная Украины проведет 10 октября на выезде против Исландии. В тот же день Азербайджан в гостях сразится с Францией.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.