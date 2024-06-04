Ребров прокомментировал ничью сборной Украины с Германией в товарищеском матче перед Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию по итогам контрольного матча с Германией в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2024.

Поединок, который состоялся 3 июня на стадионе "Макс Морлок" в немецком Нюрнберге, завершился вничью (0:0).

"Главная цель – подготовиться к Евро. Эта игра была полезна для обеих сборных. К сожалению, сейчас игроки не готовы на сто процентов, но у нас впереди почти две недели на подготовку. Я увидел большое желание у футболистов, что очень важно, большое желание у команды играть на оборону. К сожалению, нам пришлось много обороняться. Но сегодня была команда, которая понимала, за счет чего мы можем играть на уровне сборной Германии.

Быть представленным здесь, на Евро в Германии – очень хорошо для Украины. Мы хотим быть частью европейского сообщества, поэтому такой форум имеет большое значение для нашей страны. Я рад, что мы сейчас здесь, снова играем против Бундестима. Я считаю, что Германия – самый важный наш партнер во время войны. Я очень благодарен этой стране. У нас нет тут никаких проблем, нас все поддерживают, это важно.

К сожалению, сейчас в нашей стране футбол не на первом плане. Очень важно для всех в Европе, в мире поддерживать Украину во время войны. В конце концов, я уверен, очень скоро футбол снова будет номером один в нашей стране", – приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

После игры с немцами "сине-желтые" проведут еще два спарринга перед стартом чемпионата Европы: 7 июня с Польшей в Варшаве и 11 июня с Молдовой в Кишиневе.

На Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия.

Матчи финального турнира чемпионата Европы-2024 будут проходить в Германии с 14 июня по 14 июля.

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