Ребров прокомментировал ничью сборной Украины с Грузией в Лиге наций

Наставник "сине-желтых" подвел итоги поединка, который закончился вничью.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью с Грузией в матче 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.
Поединок на стадионе "Батуми-Арена" в грузинском городе Батуми завершился со счетом 1:1.
– Вы уже говорили какие-нибудь слова в раздевалке после такой тяжелой игры?
– Какие слова? Я сказал, что благодарен игрокам за отдачу, которую они показали на поле. На таком тяжелом поле было трудно что-либо создавать. Но на таком высоком браке очень трудно играть, особенно с таким соперником, как Грузия, когда она играет дома при большой поддержке.
К сожалению, мы не додержали этот результат. Мы могли вырвать, могли в конце забить, но имеем то, что имеем и сейчас готовимся к не менее важному матчу с Албанией.
– Каков был главный фактор в этой игре? Чем отличались 1-й и 2-й тайм?
– Я считаю, что главный фактор был, что мы забили достаточно быстрый мяч. Для нас сегодня результат был очень важен, и игроки пытались удержать этот результат. Наверное, из-за этого был такой брак, наверное, из-за этого мы садились в достаточно низкий блок.
Очень тяжело, игроки понимают, за какую страну мы играем. Они отдаются полностью, но, я считаю, сегодня очень сильно влияли результаты на действия наших игроков.
Еще раз: мы играли против сборной Грузии, которая играла дома, играла при поддержке своих трибун. Я считаю, что сегодня действительно сборная Грузии играла с другой мотивацией, чем первую встречу", – сказал Ребров.
После этого поединка сборная Украины (5 очков) осталась на последнем месте в группе B1. Команда Грузии (7 баллов) вышла на первую позицию. В другом матче 5-го тура этого квартета сегодня в 21:45 по киевскому времени сразятся Албания (6 очков) и Чехия (7 пунктов).
В заключительном туре подопечные Реброва 19 ноября в Тиране сыграют против Албании, а Грузия на выезде встретится с Чехией.
Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:
- первое место – поднимется в Дивизион А;
- второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;
- третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;
- четвертое место – вылетит в Дивизион С.
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