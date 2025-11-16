Ребров прокомментировал победу над Исландией и выход в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Сергей Ребров / © Associated Press

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу над Исландией (2:0) в матче заключительного тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2026.

"Эмоции? Как у всех украинцев. Я благодарен игрокам, это действительно было... Когда зашел в раздевалку после игры, игроки говорят: это была команда. Это действительно была команда. Матч мог сложиться по-разному, даже Трубин вытащил очень тяжелые мячи. Но это действительно была команда, которая желала выиграть. Сегодня мы, считаю, заслужили эту победу.

Секрет заряженности? Потому что это был решающий матч. Не могу сказать, что мы не были заряжены, например, в Азербайджане. Но это совсем другая игра. Все матчи разные, но сегодня действительно был решающий, очень много было разговоров о нем. Потому футболисты выдали свой максимум.

Тренерская победа? Это победа игроков. Многим было понятно, что в игре с Францией нужно было дать футболистам отдохнуть. Все говорят – и так оно и есть, что сборная Украины тяжело играет вторые встречи. Поэтому приняли такое решение, и считаю, оно было верным.

Отбор продолжается? Я то же сказал игрокам: у нас еще два шага, поэтому нужно готовить себя в своих командах. Это будет нескоро, но все уже будут понимать, что мы можем показать тот уровень, что был сегодня", – приводит слова Реброва Telegram-канал Суспільне Спорт.

Благодаря этой победе сборная Украины (10 очков) финишировала на втором месте в своей группе отбора на ЧМ-2026, обойдя Исландию (7 пунктов), которая заняла третью позицию. Франция (16 баллов) с первого места вышла на Мундиаль. Замкнул квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заняв второе место в своей группе, сборная Украины пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Плей-офф будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Поединки пройдут в марте 2026 года.

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.