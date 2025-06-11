Ребров прокомментировал победу над Новой Зеландией и подвел итоги турнира в Канаде

Сергей Ребров / © Associated Press

Реклама

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу над Новой Зеландией (2:1) во втором матче на товарищеском турнире Canadian Shield-2025.

"Уверенность в защите – это было очень важно для нас сегодня. Я считаю, что сегодня было намного лучше, чем в первом матче. Но, как я говорил раньше, я не считаю, что в первом матче мы плохо сыграли на атаку. Мы создавали моменты, но, к сожалению, их не реализовывали. Сегодня мы реализовали больше. 17 ударов было за игру. Думаю, что это достаточно много, чтобы забить два и больше мячей.

На этом сборе мы смотрели на новых игроков, который вызвали. Я очень доволен игрой исполнителей, которые проводили первый поединок. Мы их поздравили и надеемся, что такую же стабильную игру они будут показывать и дальше", – приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Реклама

Также наставник "сине-желтых" подвел итоги турнира в Канаде сквозь призму подготовки к матчам отбора на чемпионат мира 2026 года.

"Любая товарищеская игра помогает. Когда сборная не собирается больше трех месяцев, то это очень трудно, потому что требования в клубах совсем другие, чем в национальной команде. Гораздо лучше, если бы мы собирались больше, но сейчас такой календарь. И я доволен, что у нас есть такие игры.

Многие говорят: зачем вы туда поехали? У нас не было много команд, которые нам предлагали играть. Мы очень благодарны Канаде, что предложила этот турнир. Я считаю, что это очень полезно для нас и это очень важная проверка перед поединками квалификации чемпионата мира.

После первой игры, с Канадой, я не могу сказать, что я был недоволен игроками. Я был недоволен теми решающими ошибками, которые мы совершили. Я смотрю на статистику. Большинство очень важных компонентов мы выиграли у Канады, но проиграли матч – пропустили четыре гола. Вот почему я был настолько расстроен. Но я думаю, что игроки пытались сделать все возможное. Просто решающие ошибки, которые мы допустили, изменили игру.

Реклама

В матче с Новой Зеландией нам было важно сконцентрироваться на защитных действиях. Важно было сохранить свои ворота нетронутыми. К сожалению, мы пропустили один гол, но, по-моему, сыграли сконцентрированно в защите, что важно, и создали много моментов, чтобы выиграть поединок.

Нам было очень приятно играть в Канаде. Даже когда мы сегодня пошли на прогулку, многие украинцы нас приветствовали. Это очень приятно. И те зрители, которые пришли на стадион, нас поддержали и в игре с Канадой, мы очень благодарны.

Я уже говорил – эти матчи очень полезны для нас. Три месяца мы не собирались, но здесь особенные поединки, ведь мы чувствовали поддержку украинской общины", – сказал Ребров.

Матч с новозеландцами стал для "сине-желтых" последним из двух в рамках Canadian Shield-2025. В первом поединке команда Реброва 7 июня проиграла Канаде (2:4).

Реклама

В сентябре этого года сборная Украины стартует в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на Мундиаль "сине-желтые" сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.