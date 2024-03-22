Ребров прокомментировал победу сборной Украины над боснийцами в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу над командой Боснии и Герцеговины в полуфинальном матче плей-офф отбора к Евро-2024.

Поединок на стадионе "Билино Поле" в боснийском Зенице завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев. Подопечные Реброва уступали, но совершили камбэк и завоевали путевку в финал плей-офф за выход на континентальное первенство.

После завершения матча с боснийцами Ребров ответил на вопросы журналистов. Наставника "сине-желтых" цитирует официальный сайт УАФ.

– Какой анализ можете дать после такой игры? Что вы изменили на последних минутах матча, чтобы переломить его ход? Что вы сказали Роману Яремчуку ?

– Сказал, чтобы забил гол. Действительно, мы изменили ход матча в последние 15 минут. Мы ожидали очень сложной игры, сборная Боснии и Герцеговины изменила структуру, играла в три центральных защитника. Такая трудная игра была, поскольку хозяева очень хорошо защищались, так что было трудно взломать эту линию обороны. Хорошо, что мы победили.

– Вы приняли правильные решения с заменами. Что можете сказать об игре?

– Сегодня мы играли против сильного соперника. Хозяева действовали с тремя центрбеками, чего раньше при этом тренере не было. Боснийцы здорово защищались, трудно было пройти эту стену. Мы изменили структуру, задействовали второго форварда. Думаю, это помогло, мы дважды забили.

- Согласны ли вы с мнением, что сборная Боснии и Герцеговины проиграла сама себе?

– Я так не считаю. Наши футболисты пытались больше давить, мы немного изменили структуру игры. Возможно, боснийская команда не была готова к этой структуре. Может быть, в этом проблема. Мы создавали моменты в последние 15 минут, игроки проявили желание и мы победили.

– Насколько важна эта победа для людей в Украине, особенно учитывая ночную атаку на Киев?

– Я говорил об этом своим футболистам перед матчем. Я надеюсь, что наша команда дала немного позитива нашим людям. Как вы и сказали, прошлой ночью было 30 ракет. Они летят каждый день. Наша миссия – показать, что мы все еще живы, все еще боремся с россиянами, что мы все еще нуждаемся в поддержке от Европы. Эта игра показала характер наших игроков и нашей нации.

– Как оцените игру дебютантов сборной Украины?

– Они очень помогли команде. Владимир Бражко – молодой игрок, сыграл очень мощно. Как и Алексей Гуцуляк, который вышел на замену. Вся команда заслужила победу, не стану выделять кого-нибудь.

– Следующие несколько дней будут очень насыщенными. Впереди – поединок с Исландией. Как оцениваете этого соперника? Возможно, вы уже провели какую-то тактическую подготовку к исландцам раньше?

– Да, мы пересматривали исландцев. Но сейчас будет совсем другая игра. Мы будем играть в Польше, где будет очень много наших болельщиков. Я уверен, будет заполнен стадион, все будут ждать матча. В первую очередь, футболисты должны восстановиться, это очень важно сейчас. Впереди будет другая игра и другое настроение для наших игроков.

В финале плей-офф отбора к Евро-2024 "сине-желтые" разыграют путевку на чемпионат Европы с Исландией, которая в другом полуфинале разгромила Израиль (4:1).

Матч Украина – Исландия состоится во вторник, 26 марта, на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

Читайте также:

Босния и Герцеговина – Украина – 1:2: онлайн-трансляция и обзор матча плей-офф отбора на Евро-2024 (видео)

Зинченко на пресс-конференции перед матчем с боснийцами повторил шутку Коноплянки – забавное видео

Евро-2024: букмекеры назвали фаворитов чемпионата Европы по футболу