Ребров прокомментировал победу сборной Украины над Грузией в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после матча 3-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против команды Грузии.

Поединок в польском городе Познань завершился победой украинцев со счетом 1:0. Ответы наставника "сине-желтых" на вопросы журналистов приводит официальный сайт УАФ.

– Мы увидели дебютантов сборной Украины. Насколько вы довольны их игрой и игрой команды? Скажите, отлегло ли вам немного от сердца?

– Я всегда сконцентрирован на игре, не отвлекаюсь на какие-либо побочные факторы. И сегодня, и в прошлом я был сосредоточен на игре. Все вышедшие игроки отдали все силы и, самое важное, сделали результат, который сейчас очень важен.

– Почему команда действовала более интенсивно и с той энергией, которую мы не видели в прошлых двух матчах?

– Возможно, вы не видели, а я видел. Особенно во втором тайме против Чехии. Мы нанесли 20 ударов, но проиграли. Мы за два поединка пропустили пять мячей. Очень тяжело побеждать, когда ты пропускаешь трижды. Так что я не удивлен, ведь видел желание игроков. Самое важное было сделать результат. Сегодня это стояло на первом месте. Я благодарен игрокам не только за отдачу, но и за понимание игры и своей роли на поле.

– Что за спор был у вас с грузинами во втором тайме?

– Покричали немного друг на друга. Действительно, все очень волновались за результат, немного покричали, это не проблема.

– Был ли специальный подход к сдерживанию Хвичи Кварацхелии?

– У сборной Грузии очень быстрые и техничные игроки атаки. Мы старались сделать так, чтобы они как можно меньше получали мяч лицом к нашим воротам, поэтому играли поближе. Как вы видели, во втором тайме Хвича опускался глубже. Это было для нас лучше, ведь это игрок с высокими индивидуальными качествами.

– Иван Калюжный показал себя на поле очень сильно. Как вы оцените его игру? Возможно, он будет одним из первых в вашем выборе на следующих сборах?

– Я знаю Ивана очень давно, знаю его качества. Он работал со мной и моими помощниками, когда был в "Динамо". Когда он выходит на поле, то забывает обо всем. Он показал, что очень хорошо работает на команду. Он очень много отбирал мячей. Этот вызов он заслужил, в этом парне я уверен. Он не будет останавливаться на том, что сделал сегодня.

– Готов ли Тарас Степаненко сыграть в матче против Чехии?

– Я благодарен Тарасу. Он приехал в сборную, он – профессионал, тщательно готовился к игре. К сожалению, у него травма, которая требует больше времени. Мы не могли на него рассчитывать сегодня, но я уверен, что он будет готов на следующий матч. Мы рассчитываем на него.

Отметим, что победа над Грузией стала для украинцев первой в этом розыгрыше Лиги наций. Команда Реброва стартовала в турнире поражениями от Албании (1:2) и Чехии (2:3).

После трех туров сборная Украины занимает последнее место в группе B1 Лиги наций, имея в своем активе 3 очка. Лидирует с 6 баллами Грузия, опережающая Чехию (6) по дополнительным показателям. Албания (3 пункта) идет третьей.

В четвертом туре Лиги наций сборная Украины 14 октября во Вроцлаве сыграет с Чехией, а Грузия в тот же день примет Албанию.

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