Ребров прокомментировал победу сборной Украины над Исландией и выход на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал волевую победу над командой Исландии (2:1) в финальном матче плей-офф отбора к Евро-2024.

Наставник "сине-желтых" поблагодарил за поддержку болельщиков, которые пришли поддержать национальную команду на стадионе во Вроцлаве, а также посвятил этот успех Украине и ее защитникам, которые продолжают защищать родину от российских оккупантов.

"Я благодарен болельщикам, даже после пропущенного гола они нас поддерживали. Мы действительно чувствовали это. Я считаю, что сегодня все заслуживают этой победы – наши болельщики, наши ВСУ и наша сборная.

Насколько важен выход на Евро в это время? Я думаю, что это очень важная победа для всего украинского народа, для наших воинов. Я очень рад за футболистов, потому что эти две игры были очень тяжелыми и нервными. И до и после матчей мы говорили, что эти победы – для нашей страны, людей, защитников, которые отстаивают нашу свободу. Каждый понимает, насколько важна эта победа", – цитирует Реброва официальный сайт УАФ.

Также Ребров ответил, закрыт ли вопрос с позицией основного голкипера сборной Украины. Как и в полуфинальном матче плей-офф против боснийцев, в игре с Исландией ворота "сине-желтых" защищал Андрей Лунин, тогда как Анатолий Трубин остался в запасе.

"Он никогда не закрыт. Относительно ни одного игрока не закрыт вопрос по Евро. Очень важно, чтобы футболисты сейчас вернулись в свои команды, получали практику и готовились к чемпионату Европы", – сказал Ребров.

Одолев исландцев, сборная Украины вышла в финальный турнир Евро-2024, где сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков посвятил победу над Исландией и выход на чемпионат Европы воинам ВСУ.

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