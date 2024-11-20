Ребров прокомментировал победу Украины над Албанией и выход в плей-офф за путевку в элиту Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после матча последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против Албании.

Во вторник, 19 ноября, сборная Украины на выезде победила Албанию (2:1) и, заняв второе место в своей группе, вышла в плей-офф за право играть в элитном дивизионе Лиги наций.

Ответы наставника "сине-желтых" на вопросы журналистов приводит официальный сайт УАФ.

– Не возникало ли у вас мысли относительно того, почему бы не выиграть спокойно хотя бы раз?

– На таком уровне вообще нельзя выигрывать спокойно. Очень трудная игра на выезде. Еще труднее играть через два дня после тяжелой игры и тяжелого поля в Грузии. Каждая игра сборной Украины очень тяжелая.

– Как вы оцените игру сборной Албании?

– У нас была очень тяжелая группа, все команды выступали на Евро-2024. Я благодарен игрокам за то, что мы вышли в плей-офф, это было очень тяжело. Сборная Албании при поддержке болельщиков во втором тайме показала свою силу. Очень хорошо, что мы удержали такой счет.

– Не боялись ли вы, что Албания все же может спасти матч?

– Нам не нужно бояться, а нужно реагировать. Мы сделали некоторые замены. Мы понимали, что в Тиране очень тяжело играть при такой поддержке болельщиков. Албания – сильная сборная, достаточно уверенно выступившая на Евро. Мы готовились к этой сборной, к этой игре, сегодня результат был очень важным.

– Вы обеспечили себе выход в плей-офф по итогам поединка. Не считаете ли вы, что в прошлых матчах сборная Украины не столь была оценена как команда?

– У нас была очень равная группа, все команды высокого уровня. Поэтому борьба велась до последнего тура. Я не считаю, что все наши неудачи были по игре. Была равная борьба, даже тот же первый матч против Албании. Были моменты и у нас, и у соперника. Очень важно, что сегодня решающую игру ребята вышли с совсем другим настроением и показали нашу силу.

– Довольны ли вы экспериментами, проводившимися в течение Лиги наций? Появилось много новых игроков, как вы оцениваете их выступления?

– У нас было две цели в Лиге наций. Первая – пытаться попасть в плей-офф на чемпионат мира, как это было по время отбора Евро-2024. Вторая – посмотреть на игроков, которые играли в "молодежке", выступали на Олимпиаде. Я считаю, что мы справились с обеими задачами, сейчас мы играем в плей-офф. Те игроки, которые попали в стан сборной, прибавили уверенности, интенсивности в игре. Если вы видели, сегодня на поле вышел Алексей Сыч, который не готовился к выступлению за сборную, был довызван позже. Но он вышел на поле и сыграл на очень высоком уровне.

– Вы выполнили удачные замены в стартовом составе. Как вы оцените выступление этих футболистов?

– Очень тяжелый сбор, потому что игроки "Динамо" и "Шахтера" очень много играют, тяжелая логистика, многие игроки имели микроповреждения. Выбирать состав было очень тяжело. Я всегда понимаю, что нам играть два матча. Если в первом поединке выходит состав, который вы можете считать основным, то мы думаем, как освежить его другими футболистами. Как вы видели, с Грузией не было достаточно интенсивности. Сегодня с этими игроками и с их мотивацией мы добавили интенсивности.

– Против кого хотели бы сыграть в плей-офф?

– Перед игрой мы не думали о том, кто будет в соперниках. Очень важно было победить и показать силу Украины.

Сборная Украины с 8 очками финишировала на второй строчке группы B1 и сыграет в плей-офф за путевку в Дивизион А. Выиграла наш квартет Чехия (11 баллов), которая сразу поднялась в элиту Лиги наций. Грузия (7 пунктов) стала третьей и посоревнуется в плей-офф за сохранение прописки в Дивизионе B. Албания (7 очков) заняла последнее место и вылетела в Дивизион C.

Своего соперника по борьбе за путевку в Лигу А команда Реброва узнает в пятницу, 22 ноября, во время жеребьевки. Это будет одна из сборных, которая финишировала третьей в группах Дивизиона А: Шотландия, Бельгия, Венгрия или Сербия.

Матчи плей-офф состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Сборная Украины будет номинальным хозяином первого поединка.

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