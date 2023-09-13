Ребров прокомментировал поражение от Италии и оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о поражении от команды Италии в поединке 6-го тура отбора на Евро-2024.

В матче в Милане наша сборная проиграла со счетом 1:2 . На дубль Давиде Фраттези "сине-желтые" сумели ответить только голом своего капитана Андрея Ярмоленко.

"Делать анализ рано, но мы его обязательно проведем. Итальянцы не удивили, они пытались играть очень интенсивно с первой минуты. Им помог быстрый гол. Да, они создавали моменты, но я благодарен ребятам за то, что они вернулись в игру. Мы забили мяч, имели несколько моментов во втором тайме, чтобы сравнять счет. Поблагодарю ребят еще раз, ведь очень непросто играть после тяжелого поединка с Англией. Повторюсь, Италия действовала очень интенсивно, иногда мы не успевали за этим ритмом.

Как и в игре с Англией, была хорошая атмосфера. Сегодня было меньше украинцев, но я видел, как итальянцы поддерживали Украину. Мы очень благодарны за это. Хотя такая атмосфера на руку хозяевам поля – "Сан-Сиро" очень помог сборной Италии. Но мы благодарны за то, что играем здесь, что Италия нас так приняла.

Чего не хватило сборной Украины, чтобы изменить ход этого поединка? Не хватило одного гола. Очень сложно играть спустя два дня. Мы пытались больше прессинговать соперника, но я видел, что ребятам очень тяжело – в игре с Англией они отдали много сил. Хочу еще раз напомнить, с кем мы играем. Не понимаю, почему все говорят, что сейчас у сборной Италии кризис", – приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Кроме того, Ребров оценил шансы сборной Украины на выход из группы. Наставник "сине-желтых" уверен, что борьба еще не завершена и наша команда может завоевать путевку на чемпионат Европы.

"Шансы есть, даже когда их нет. Мы попали в очень сложную группу. Две игры – с Англией и Италией – были ключевыми. Если смотреть на турнирное положение, то у нас есть шансы. На следующие два поединка мы будем готовиться очень серьезно. Я уверен, что шансы у нас есть", – добавил Ребров.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: турнирное положение и когда следующие матчи

По итогам шести туров сборная Украины (7 очков) опустилась на третье место в группе С. Лидирует Англия (13 баллов), на вторую позицию поднялась Италия (7). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Нашей команде осталось сыграть три матча в квалификации на Евро-2024: Украина – Северная Македония (14 октября), Мальта – Украина (17 октября) и Украина – Италия (20 ноября).

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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