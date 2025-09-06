- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 213
- Время на прочтение
- 1 мин
Ребров прокомментировал поражение сборной Украины от Франции на старте отбора к ЧМ-2026
Наставник "сине-желтых" подвел итоги напряженного противостояния во Вроцлаве.
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал поражение от Франции (0:2) в стартовом матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026.
"Трудная игра. Мы понимали, что играли против одной из футбольных топ-стран, игроки очень высокого уровня. Но все старались, были моменты – к сожалению, не так много, но с таким соперником даже двух-трех моментов достаточно. Нужно реализовывать.
Сейчас очень важна следующая игра. Пытались сделать, потеряли очки, и нужно уже сегодня готовиться к следующей встрече.
Чем удивила Франция? Ничем. Они контролируют мяч, быстро меняют темп и ритм игры. Там игроки все очень высокого уровня, с очень высокой скоростью. Поэтому было нашим защитникам очень тяжело играть", – сказал Ребров во флешкоментарии MEGOGO.
В другом матче стартового тура группы D сборная Исландии дома разгромила команду Азербайджана со счетом 5:0.
Во втором туре отбора на ЧМ-2026 сборная Украины на выезде сыграет с Азербайджаном, а Франция примет Исландию. Оба матча состоятся во вторник, 9 сентября.
Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.