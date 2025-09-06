Ребров прокомментировал поражение сборной Украины от Франции на старте отбора к ЧМ-2026

Сергей Ребров / © Associated Press

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал поражение от Франции (0:2) в стартовом матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026.

"Трудная игра. Мы понимали, что играли против одной из футбольных топ-стран, игроки очень высокого уровня. Но все старались, были моменты – к сожалению, не так много, но с таким соперником даже двух-трех моментов достаточно. Нужно реализовывать.

Сейчас очень важна следующая игра. Пытались сделать, потеряли очки, и нужно уже сегодня готовиться к следующей встрече.

Чем удивила Франция? Ничем. Они контролируют мяч, быстро меняют темп и ритм игры. Там игроки все очень высокого уровня, с очень высокой скоростью. Поэтому было нашим защитникам очень тяжело играть", – сказал Ребров во флешкоментарии MEGOGO.

В другом матче стартового тура группы D сборная Исландии дома разгромила команду Азербайджана со счетом 5:0.

Во втором туре отбора на ЧМ-2026 сборная Украины на выезде сыграет с Азербайджаном, а Франция примет Исландию. Оба матча состоятся во вторник, 9 сентября.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.