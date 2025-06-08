Ребров прокомментировал поражение сборной Украины от Канады в товарищеском матче

Сергей Ребров / © УАФ

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение от команды Канады в товарищеском матче.

Поединок на стадионе BMO Field в Торонто завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

"Конечно, мы устали, но Канада играет в такой же ситуации. Многие из их футболистов играют в Европе, но я думаю, что сейчас Канада очень серьезно готовится к чемпионату мира. Они являются хозяевами турнира.

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Я думаю, мы старались. Не могу сказать, что мы играли очень плохо. Мы совершили очень критические ошибки в обороне, в нашей штрафной площадке, и это очень важно. Если делать такие ошибки в нашей штрафной – это стоило нам поражения. И мы не забили, особенно в первом тайме, когда имели два отличных момента.

Но опять же, это товарищеские матчи и что бы вы ни говорили игрокам, они чувствуют, что это неофициальная игра и поэтому не на 100% сфокусированы. К сожалению. Это мое мнение, я не знаю, что футболисты думают, но перед игрой мы сказали, что это очень серьезно: много украинцев приехали, много украинцев смотрят нашу игру и это очень важно дать эмоции людям в Украине", – цитирует Реброва "ВЗБІРНА".

Отметим, что сборная Украины сыграла с Канадой во второй раз в истории. Дебютный товарищеский матч между командами состоялся 8 октября 2010 года в Киеве и закончился вничью 2:2.

После игры с Канадой команда Сергея Реброва проведет еще один матч в рамках Canadian Shield-2025. Во вторник, 10 июня, "сине-желтые" посоревнуются с Новой Зеландией. Начало встречи – в 23:50 по киевскому времени.

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Напомним, в сентябре этого года сборная Украины будет стартовать в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на Мундиаль "сине-желтые" сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.