Ребров прокомментировал поражение сборной Украины от Швеции и невыход на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение от Швеции в полуфинальном матче плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Поединок на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия завершился поражением украинской сборной со счетом 1:3 .

На хет-трик Виктора Дьекереша наша команда сумела ответить лишь голом Матвея Пономаренко в компенсированное ко второму тайму время.

"К сожалению, мы проиграли, допустили много ошибок. Очень тяжело, когда ты пропускаешь на четвертой минуте. Считаю, что мы проиграли сильной сборной, они организованно оборонялись. К сожалению, мы не использовали свои моменты. Сейчас трудно сказать, что кроме индивидуальных ошибок повлекло поражение.

Почему не вышло ничего впереди? Потому что Швеция очень компактно оборонялась, они изменили схему игры, играли с тремя центральными защитниками. Было очень тяжело вскрывать эту оборону. Они атаковали небольшой группой игроков, но в обороне все было очень плотно.

Мы извиняемся перед фанами. У ребят было желание победить, но это футбол, к сожалению. Мы проиграли, но я благодарен ребятам, они отработали на поле. Мои следующие планы — сыграть вторую игру", — сказал Ребров в комментарии MEGOGO.

После поражения от шведов сборная Украины 31 марта проведет товарищеский поединок с Албанией, которая в другом полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 уступила Польше (1:2).

В свою очередь, шведы и поляки 31 марта в очном противостоянии сразятся за путевку на Мундиаль.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.