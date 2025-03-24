Ребров прокомментировал разгромное поражение сборной Украины от Бельгии и невыход в элиту Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение от Бельгии (0:3) в ответном матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

"Какие эмоции? Как и у всех болельщиков. Все расстроены. Я считаю, сегодня мы не заслуживали победы. Мы должны были играть с мячом, играть вперед, но, к сожалению, мы играли против соперника, который был очень агрессивным сегодня и гораздо лучше контролировал мяч, чем в первой игре.

Нужно ли делать трагедию из-за невыхода в Дивизион А? Сейчас после игры все расстроены и считают, что это трагедия. Я считаю, что важно подготовиться к отборочному циклу. Сейчас у нас есть две товарищеские встречи, где можно проверить кандидатов и все, больше ничего нет. Задача – попасть на чемпионат мира, и мы будем готовиться к отборочному циклу", – сказал Ребров в комментарии MEGOGO.

Сборная Украины разгромно проиграла Бельгии (0:3) в ответном матче и по сумме двух поединков (3:4) проиграла борьбу за место в элитном дивизионе Лиги наций.

Команда Реброва проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В. Сборная Бельгии осталась в Дивизионе А.

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