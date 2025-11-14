Ребров прокомментировал разгромное поражение сборной Украины от Франции в отборе на ЧМ-2026

Сергей Ребров / © Associated Press

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал разгромное поражение от Франции (0:4) в матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

"Два ключевых момента: первый – пенальти в ворота Франции, насколько я видел, игрок шел с прямой ногой и там, как мне кажется, пенальти. Но судья решил как решил. И пенальти в наши ворота. Это два ключевых момента игры.

Но я не считаю, что Франция во втором тайме создала слишком много моментов. Сказалась усталость на игроках, в первом тайме очень дисциплинированно оборонялись и почти ничего не дали создать Франции. К сожалению, мы проиграли 0:4, но у нас есть время и возможность исправить в воскресенье", – сказал Ребров на пресс-конференции.

В другом матче 5-го тура группы D сборная Исландии на выезде обыграла Азербайджан (2:0).

Таким образом, перед заключительным туром сборная Украины (7 очков) занимает третье место в своей группе отбора на ЧМ-2026, уступая из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей Исландии (7 пунктов), которая располагается на второй позиции. Франция (13 баллов) гарантировала себе первую строчку и оформила выход на Мундиаль. Замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

В последнем туре 16 ноября сборная Украины в номинально домашнем матче, который состоится на стадионе "Легия" в Варшаве, примет Исландию.

Для того, чтобы занять второе место в группе и продолжить борьбу за выход на Мундиаль в плей-офф, украинцам нужно побеждать исландцев. Никакой другой результат не устроит нашу команду.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.