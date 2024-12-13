Ребров прокомментировал результаты жеребьевки отбора ЧМ-2026 для сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

"Сине-желтые" были посеяны из второй корзины и попали в группу D. Соперниками команды Реброва станут победитель четвертьфинала Лиги наций-2024/25 Хорватия – Франция, а также сборные Исландии и Азербайджана.

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"Любые соперники тяжелые. Имеем то, что имеем. Думаю, играть можно со всеми. Да, из первой корзины нам выпала Франция или Хорватия... По моему мнению, французы – фавориты, но посмотрим. Будем готовиться и бороться. У французов и рейтинг выше, но я смотрел матчи хорватов и понимаю, что это тоже очень серьезная команда. Нам нужно воспользоваться временем, отведенным до начала квалификации, и хорошо подготовиться к каждому сопернику.

Очень тяжело будет играть в Исландии, ведь дома эта команда выступает мощно. В последнее время исландцы очень прибавили. Многие их футболисты выступает в топ-чемпионатах.

В июне мы планируем сыграть два товарищеских матча. Но сейчас продолжаются переговоры, поэтому мы не можем сказать по поводу этих поединков ничего конкретного. Отмечу только, что мы выберем соперников, которые помогут нам подготовиться к отбору ЧМ-2026.

Сейчас мы точно не знаем, где будем принимать соперников по группе. Мы даже не знаем, где именно сыграем домашний матч против Бельгии в Лиге наций. Продолжаются переговоры", – цитирует Реброва официальный сайт УАФ.

Групповой этап европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Сборная Украины начнет квалификацию на Мундиаль в сентябре 2025 года, поскольку попала в группу из четырех команд, а не из пяти.

Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.

На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в финальной части которого сыграют 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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