Ребров прокомментировал сложную победу сборной Украины над Мальтой в отборе на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о победе над командой Мальты в матче 4-го тура отбора на Евро-2024.

В напряженном поединке сборная Украины с трудом обыграла Мальту со счетом 1:0, одержав вторую победу в квалификации на континентальное первенство.

"Трудно проводить три игры за 10 дней. Мы знали, что эта встреча будет очень тяжелой. Как в прошлом матче, мы увереннее провели второй тайм. Главным сегодня было завоевать три очка и двигаться дальше.

С такими командами нам очень сложно играть, потому что у них очень компактная оборона. Я понимал, что так будет, что во втором тайме мы будем действовать лучше, чем в первом. Они тратили очень много сил, много прессинговали, так что во второй половине встречи с нашей стороны была гораздо лучшая игра. Я ждал этого. Мы всегда тяжело играем против такой насыщенной обороны. Много моментов мы создавали во втором тайме. Да, должны были забивать больше. Знаю, что в Украине все ждут 5:0, 6:0, но сейчас все команды могут обороняться.

Да, Англия победила Мальту 4:0, но она забила быстрый гол. Без него очень сложно. Сейчас все команды Европы могут обороняться. Мальта продемонстрировала это в первом тайме. Я не удивлен, что получилась такая трудная игра. Я не понимаю, почему в Украине сейчас все считают, что мы должны выигрывать с разницей в три-четыре мяча. Сейчас последняя игра, июнь, когда для футболистов нормально находиться в отпусках. Они очень устали после сезона, и я благодарен им за то, что мы прибавили во втором тайме, как это было и в предыдущем матче. Да, пока не очень отчетливо, но мы работаем всего 10 дней. Не так просто не только объяснять футболистам, но и воплотить идеи в поле. Когда они устали – это очень тяжело сделать.

Игра Цыганковая? Сам Виктор поставил себя в качестве лидера команды. Никто его не назначал. То, что он делает в последних трех матчах – его заслуга. Перед игрой мы определяли, что пенальти будет бить Ярмоленко. Но после неудачного исполнения первого я видел, что он сам предложил Цыганкову пробить. Я понимал, что Андрей не был психологически готов ко второму 11-метровому. Поэтому я благодарен Цыганкову за то, что он показал, что готов к этому", – приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Матч с Мальтой стал для нашей сборной третьим в квалификации на Евро-2024. Ранее украинцы проиграли Англии (2:0) и совершили суперкамбэк и победили Северную Македонию (3:2).

После трех сыгранных поединков сборная Украины имеет 6 очков и занимает второе место в своей группе отбора на чемпионат Европы. Лидирует с 12 баллами Англия. Команды Италии и Северной Македонии набрали по три зачетных пункта, Мальта – ни одного.

Следующие игры квалификации на Евро-2024 сборная Украины проведет уже в сентябре. В рамках 5-го тура отбора на континентальное первенство подопечные Реброва 9 сентября примут команду Англии, после чего 12 сентября на выезде сыграют с Италией.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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