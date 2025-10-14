Ребров прокомментировал тяжелую победу над Азербайджаном в отборе к ЧМ-2026

Сергей Ребров / © УАФ

Реклама

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал сложную победу над Азербайджаном (2:1) в матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026.

"Мои впечатления? Всегда говорят, что вторая игра – она тяжелая. Через два дня, с перелетом, восстановление... Но, я считаю, что ребята все сделали. Трудно было, всегда трудно взломать такую оборону. Были ошибки, однако очень важные три очка.

Отдали мяч? Мы не отдавали. Мы очень крепко прессинговали до забитого мяча. Потом... Это психологически, когда игроки забивают мяч, они немного отдыхают. Это было сложно, я видел, что до гола все пытались отбирать мяч и создавали моменты. Это была просто пауза для отдыха.

Реклама

Почему не удается сыграть "на ноль"? Нам вообще не удается сыграть оптимальным составом. Вы сказали перед игрой, что у нас пять игроков травмированы – пять игроков основы, которые не могут участвовать в игре. Есть много повреждений. Однако те игроки, которые приехали сюда, сделали все для победы. Сегодня были очень тяжелые три очка и я считаю, что мы их заслуживаем.

Замена Конопли? Травма. Ярмолюк также – травма. Гуцуляк то же самое – усталость, травма. Очень сложно играть через два дня. Егор восстановился, однако на 90 минут его не хватило.

Очень тяжело интенсивно играть второй матч через два дня. Не все удавалось со старта второго тайма, но мы нагнетали, создавали моменты и забили этот гол. Этот мяч, который мы пропустили, наверное, очень хотели прессинговать. Мы смотрели после первого тайма этот момент, когда оставляем два против одного... Это ненормально, поэтому сделали вывод после перерыва и во втором тайме такого уже не было.

Почему отдали инициативу соперникам после второго забитого? Усталость? Это не усталость. Вы сами должны понимать, насколько этот матч был важен. Эти три очка были настолько важны, поэтому игроки психологически понимали, что добились этого результата и пытались его сохранить. Мы не говорили им не прессинговать. Но это тяжело. Я считаю, что мы хорошо отыграли второй тайм. Моментов почти не было у наших ворот. Неважно, у кого инициатива... Например, Исландия владела инициативой 70-75% времени. Но я считаю, что очень качественно мы сыграли в атаке.

Реклама

Как оцениваю шансы на выход в плей-офф после ничьей Франции и перед двумя сложными поединками? Ну, во-первых, еще Исландия не обыграла Азербайджан. На том поле, где мы играли, будет очень непросто их переиграть. Считаю, что Азербайджан – очень квалифицированная команда. Сегодня они качественно оборонялись. Для нас очень важно, чтобы восстановились травмированные игроки. Мы вообще не играем оптимальным составом. Для меня очень важно, чтобы игроки вернулись и провели максимум игр перед матчами за сборную", – сказал Ребров во флеш-коментарии MEGOGO.

Отметим, что в предыдущих матчах квалификации на ЧМ-2026, сборная Украины проиграла Франции (0:2), сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и победила Исландию (5:3).

В другом матче 4-го тура группы D сборная Исландии дома сыграла вничью с Францией (2:2).

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Реклама

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заключительные матчи группового этапа отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проведет в ноябре этого года: 13 ноября "сине-желтые" на выезде сыграют с Францией, а 16 ноября примут Исландию.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.