Ребров рассказал, благодаря чему Украина победила Исландию и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2026

Сергей Ребров / © УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после матча заключительного тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 против Исландии.

Поединок на стадионе "Легия" в Варшаве завершился победой "сине-желтых" со счетом 2:0.

Ответы Реброва на вопросы журналистов приводит официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

– Господин Сергей, поздравляем с победой! Очень сложный отбор – и психологически, и эмоционально. До 69-й минуты вы не сделали ни одной замены. Вас все устраивало?

– Устраивало не все, но я считаю, что у нас были шансы и мы были командой, нацеленной на результат. Первым заменили Егора Ярмолюка, ведь он много поработал еще в предыдущем матче, с Францией. В общем, считаю, что исполнители, которые появились со скамейки, смогли освежить игру. В конце встречи мы создали очень хорошие моменты и реализовали их.

– До 80-й минуты создавалось впечатление, что мы бьемся головой об исландскую стену. Что стало переломным моментом в достижении нужного результата?

– Как я говорил перед матчем, исландцы сыграли иначе, чем в первой встрече. Полагаю, это наша заслуга. Мы прессинговали, показывали, что хотим выиграть. Но они защищались очень плотно, трудно было найти пространство. Моменты возникали в основном после дальних ударов. После замен мы смогли усилить прессинг, больше нагружали штрафную – и это дало результат. Но это заслуга всех. С первой минуты все исполнители отдавались игре максимально.

– После финального свистка вы не сдерживали эмоций, даже совершили быстрый рывок…

– Если вы помните матч "Динамо" – "Шахтер" в Кубке Украины, когда мы в серии пенальти проигрывали два мяча, но в итоге выиграли финал, то после свистка я бежал даже быстрее. Сегодня пятый рефери сказал, что я бежал быстрее, чем когда играл за "Тоттенхэм". Это эмоции. Мне кажется, если бы у вас была возможность после игры сделать что-нибудь подобное, вы бы тоже не удержались.

– Прокомментируйте игру Александра Зубкова, которого сперва признали лучшим правым вингером чемпионата Турции, а сегодня он забил победный гол.

– Сегодня он играл не на своей позиции, но сделал все для победы и в конце забил очень важный мяч. Если вспомнить матч с Азербайджаном, который также был очень сложным – тогда он сделал гол, отдав ассист на Судакова.

У меня вообще нет ни одного вопроса к игрокам, которые приезжают в национальную команду. Все работают на максимуме. Сегодня действительно была команда, и я не хочу выделять кого-нибудь одного.

– Для Егора Ярмолюка это первый цикл в национальной сборной, но трудно представить его не игроком основы. Прокомментируйте его действия сегодня в отборе.

– Я доволен его прогрессом и игрой. Он получает больше практики в "Брентфорде", почти постоянно выходит в старте. Он реально прогрессирует и становится важным игроком национальной команды. Сегодня он играл немного выше, чем обычно, и доказал, что может сыграть в середине поля где угодно.

– Сегодня все были очень заряженными. Это вы так мотивировали футболистов?

– Мне кажется, что на этот раз журналисты работали как мотиваторы. Такой был ажиотаж – и хейт, и много постов... Футболисты все это читают. Возможно, они были чем-то обижены. Или наоборот – хотели доказать, что у этой сборной есть шансы попасть на чемпионат мира. Поэтому спасибо вам, что помогли.

Благодаря этой победе сборная Украины (10 очков) финишировала на втором месте в своей группе отбора на ЧМ-2026, обойдя Исландию (7 пунктов), которая заняла третью позицию. Франция (16 баллов) с первого места вышла на Мундиаль. Замкнул квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заняв второе место в своей группе, сборная Украины пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Плей-офф будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Поединки пройдут в марте 2026 года.

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.