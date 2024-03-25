Ребров рассказал, готов ли Цыганков помочь сборной Украины в матче с Исландией за выход на ЧЕ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию накануне финального матча плей-офф отбора к Евро-2024 с командой Исландии.

В том числе наставник "сине-желтых" высказался о готовности принять участие в поединке полузащитника Виктора Цыганкова, который недавно вернулся к тренировкам в общей группе национальной команды после травмы.

Полностью ответы Реброва на вопросы журналистов приводит официальный сайт УАФ.

– Готов ли сыграть Виктор Цыганков?

– Надеюсь, он тренируется несколько дней. Завтра примем решение. Самое главное сейчас – его физические кондиции.

– Есть ли возможность завтра увидеть схему сборной Украины с двумя нападающими?

– Да, есть возможность.

– Испытывает ли команда давление в связи с важным матчем ? Каково ее моральное состояние в последние дни ?

– Я думаю, что не только игроки сборной испытывают давление, но и вся Украина. Каждый день мы получаем ракетные обстрелы. Футболисты понимают, для кого они играют. Эта игра очень важна для всех нас, чтобы помочь нашим людям, предоставить какие-то эмоции. Я не могу сказать, что это давление. Я говорил футболистам: вам очень важно сделать то, что вы любите и можете делать, сделать качественно на поле. Поэтому завтра они должны сосредоточиться на игре и не думать о других делах.

– Какие самые большие угрозы несет сборная Исландии?

– Это крепкая команда с очень качественными игроками. Мы понимаем, насколько это сильный оппонент. Но я верю в своих футболистов. Мы должны использовать наши лучшие стороны.

– Вы получаете удовольствие от своей работы?

– У меня всегда большое удовольствие работать на Украину, в любое время. Сейчас это даже важнее. Мне интересно, я люблю работать с украинскими игроками, которые меня понимают, пытаются что-то сделать вместе со мной. Это действительно очень почетно для меня.

– Насколько Александр Зинченко готов провести два матча подряд?

– Я не знаю, посмотрим завтра. Мы еще не решили, будет он играть или нет. Александр заслуживает играть, он – патриот. К сожалению, он много пропустил в "Арсенале". Поэтому сейчас будем принимать решение.

– Насколько современная сборная Исландии отличается от той, против которой пришлось играть и забивать вам?

– Я прочел, что забивал Исландии, но я даже не помню тот гол и того соперника. Сейчас Исландия очень сильно прибавила. Они сделали большой шаг в плане дисциплины. Я читал об Исландии – они сделали много школ и полей в своей маленькой стране. Сейчас это совсем другая команда, чем в те годы.

– Правда ли, что футболисты сейчас думают исключительно о футболе, несмотря на контекст, в котором мы живем?

– Всегда тяжело для игроков перед матчем – накануне они ощущают эту атмосферу, давление. Но, насколько я помню по себе, после выхода на поле ты забываешь обо всем. Да, игроки немного нервничают, но когда начнут работу, то будут думать только об игре.

Но если вы говорите в контексте войны... Сегодня я видел, как футболисты были в телефонах, смотрели о том, что происходит в Украине, об обстрелах. Это тяжело для них, поскольку там есть семьи. Уверен, они будут более злыми, мотивированными, заряженными на игру.

– Насколько уместно делать замены голкиперов в таких спаренных матчах?

– Все может быть в национальной сборной. Но я доволен тем, что у наших голкиперов есть практика на очень высоком уровне. Завтра примем решение.

– В последнее время сборная Украины очень активна в медиа. Часто тренеры украинских команд против такой активности. Как вы относитесь к этому? Может ли это влиять на игроков?

– Если вы видите эту активность, значит, отношусь положительно. Я считаю, что это поможет игрокам. Мы должны быть открыты в это тяжелое время для Украины. Все должны понимать, что думают футболисты, что происходит в сборной. Я благодарен Андрею Шевченко, который спросил меня, можно ли это делать. Это его идея – дать больше информации для болельщиков.

– После матча с Боснией и Герцеговиной футболисты говорили, что не выполнили установку тренера… Как это возможно на таком уровне? Как сделать так, чтобы они выполнили эту установку с Исландией?

– Если мы так плохо играли, а я так считаю, то все должны задуматься над тем, в чем была проблема. Мы провели разговор в раздевалке после матча. Уверен, что мы все на завтрашнюю игру выйдем в другом настроении.

Матч Украина – Исландия состоится во вторник, 26 марта, на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Исландия доступна на нашем сайте.

Читайте также: Украина – Исландия: где смотреть финальный матч плей-офф за выход на Евро-2024

Победитель матча Украина – Исландия получит путевку на финальный турнир Евро-2024, где сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

Читайте также:

Украина – Исландия: ставки букмекеров на решающий матч плей-офф отбора к Евро-2024

"Украина – щит для всей Европы": Зинченко перед матчем с Исландией сделал заявление о войне против РФ

"Возможно, это сыграет нам на руку": тренер сборной Исландии оценил шансы своей команды против Украины