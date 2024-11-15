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Ребров рассказал, кто из игроков сборной Украины пропустит матч Лиги наций против Грузии

Ребров рассказал, кто из игроков сборной Украины пропустит матч Лиги наций против Грузии

Сергей Ребров / Фото: Дан Балашов, УАФ

У "сине-желтых" еще одна кадровая потеря перед важным поединком.

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат не поможет сборной Украины в матче 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против Грузии.

Об этом на пресс-конференции накануне поединка сообщил главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров.

"К сожалению, у нас много игроков, которые имеют микроповреждения. После переездов в "Динамо" и "Шахтере" много уставших игроков, и, к сожалению, Владислав Ванат завтра не сможет принять участие во встрече, он еще восстанавливается. Надеемся, он вернется ко второй игре", – сказал Ребров.

Поединок Грузия — Украина состоится в субботу, 16 ноября, в грузинском Батуми на стадионе "Батуми-Арена". Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Грузия – Украина доступна на нашем сайте.

Украина в Лиге наций-2024/25: результаты и турнирное положение

Сборная Украины в Лиге наций-2024/25 уже провела четыре матча. Команда Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0) и сыграла вничью против Чехии (1:1).

За два тура до финиша сборная Украины с 4 очками занимает последнее место в группе B1. Лидирует с 7 баллами Чехия. На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 пунктов.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / © flashscore.ua
Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

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Перед заключительными поединками группового этапа Лиги наций против Грузии (16 ноября) и Албании (19 ноября) сборная Украины сохраняет шансы на повышение в классе.

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

  • первое место – поднимется в Дивизион А;
  • второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;
  • третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;
  • четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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