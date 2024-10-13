Ребров рассказал о кадровой ситуации в сборной Украины перед матчем Лиги наций против Чехии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию перед матчем 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против команды Чехии.

В частности, наставник "сине-желтых" рассказал о кадровой ситуации в команде и настрое на грядущую игру.

"К сожалению, получил повреждение Дмитрий Ризнык, он поехал восстанавливаться в свой клуб. Мы его вызвали позже, благодарны ему, что приехал, хорошо работал. Надеюсь, что он быстро вернется в строй, в национальную сборную. Есть микроповреждения, но, надеюсь, все игроки будут готовы к завтра.

Насколько готов сыграть Тарас Степаненко? Хватит ли сил у Ивана Калюжного? Еще есть день для восстановления. Тарас работает в общей группе, посмотрим завтра. У Ивана еще есть время на восстановление. У него нет повреждения, была усталость в конце игры, но ничего серьезного.

Что изменилось у сборной Чехии за месяц? Ничего не изменилось. Свою прошлую игру они проводили почти тем же составом. У этой команды уже много лет практически не меняется состав. Да, после проигранной первой игры они сменили очень много игроков. У них очень хороший состав, есть несколько игроков высокого уровня на каждую позицию. Готовимся очень серьезно. Мы должны уважать соперника, но думать о своей игре.

Не изменился ли подход к Лиге наций? Нет никаких изменений. Я никогда не говорил, что мы рассматриваем этот турнир исключительно в качестве подготовки. Через него мы можем попасть на чемпионат мира, потому каждая игра важна. Но мы должны давать шанс молодым игрокам, которые показывают себя в украинском и европейских чемпионатах. Мы вызвали достаточно футболистов, которые проявляют себя в чемпионате. Любая игра сборной Украины – праздник, событие для всей страны. Поэтому мы настраиваемся на победу завтра, будем делать все для этого.

Будет ли не хватать завтра таких игроков, как Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко? Это очень важные игроки для национальной сборной. К сожалению, они сейчас травмированы. Если вы видели игру против Грузии, то вышедшие в основном составе и на замену игроки показали украинский характер, что мы хотим и можем побеждать. Завтра, к сожалению, мы будем без этих футболистов, но у нас есть игроки, которые могут их заменить", – цитирует Роброва официальный сайт УАФ.

Матч Украина – Чехия состоится в понедельник, 14 октября, в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Чехия доступна на нашем сайте.

Напомним, в третьем туре Лиги наций сборная Украины в польском городе Познань обыграла Грузию (1:0). Несмотря на эту победу, команда Реброва продолжает занимать последнее место в группе B1, имея в своем активе 3 очка. Лидирует с 6 баллами Грузия, которая опережает Чехию (6) по дополнительным показателям. Албания (3 пункта) идет третьей.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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