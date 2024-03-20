Ребров рассказал о кадровой ситуации в сборной Украины перед матчем против Боснии и Герцеговины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию накануне полуфинального матча плей-офф отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

По словам наставника национальной команды, все его подопечные готовятся к поединку с боснийцами.

Что касается полузащитника Виктора Цыганкова, чье участие в игре было под вопросом из-за травмы, то состояние его здоровья и возможность помочь сборной оценят после тренировки, которая состоится вечером 20 марта.

"Нет, за эту неделю не было каких-либо повреждений, все восстанавливаются, готовятся. Для меня всегда очень трудный вопрос – кто не попадет в заявку. Я вижу тренировочный процесс – все ребята все понимают, работают очень мощно. Так что это будет тяжелое решение.

Сыграет ли завтра Цыганков? Мы посмотрим, как он будет чувствовать себя, у нас еще есть день. Посмотрим, как он будет чувствовать себя на тренировке. Но мы взяли с собой 28 футболистов, есть игроки, способные сыграть на этой позиции. Конечно, Виктор очень важный исполнитель, мы надеемся на его скорое возвращение.

Мы все понимаем, что это будет трудная игра на выезде. Босния стала пятой в своей группе квалификации, но к этому матчу любая команда может подготовиться и показать самый лучший футбол. Мы готовимся к тяжелой игре. Босния и Герцеговина – сильная команда с хорошими футболистами. Мы должны уважать оппонента, но сконцентрироваться на себе", – цитирует Реброва официальный сайт УАФ.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится в четверг, 21 марта, в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина доступна на нашем сайте.

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Если сборная Украины победит боснийцев, то 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграет решающий матч за выход на чемпионат Европы против победителя пары Израиль – Исландия.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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