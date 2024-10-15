Ребров рассказал о состоянии здоровья Гуцуляка, получившего жуткую травму в матче Лиги наций с Чехией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о состоянии здоровья полузащитника Алексея Гуцуляка, который получил страшную травму в матче 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 с Чехией.

По его словам, у 26-летнего футболиста диагностировали сильное сотрясение мозга. Он продолжает оставаться в госпитале во Вроцлаве.

"К сожалению, очень сильное сотрясение мозга. Сейчас он в госпитале. Ситуация очень сложная, поэтому он, к сожалению, сейчас остается здесь. Посмотрим, что будет", – сказал Ребров в эфире MEGOGO.

Гуцуляк травмировался в первом тайме игры, столкнувшись с хавбком чехов Томашем Соучеком. Украинец на мгновение потерял сознание, но после быстрой помощи врачей пришел в сознание и на носилках покинул поле. Его заменил Александр Зубков.

Сборная Украины сыграла вничью против Чехии (1:1) и с 4 очками осталась на последнем месте в группе B1, которую с 7 баллами возглавляют чехи. На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 баллов.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

В следующем пятом туре Лиги наций украинцы на выезде сыграют с Грузией, а чехи в гостях сразятся с Албанией. Матчи состоятся 16 ноября.

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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