Ребров сделал еще одно изменение в заявке сборной Украины перед матчами против Грузии и Албании

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров произвел еще одну вынужденную замену в заявке национальной команды перед решающими поединками группового раунда Лиги наций-2024/25 против Грузии и Албании.

Как информирует официальный сайт УАФ, лагерь "сине-желтых" покинул защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик. Причина этого не сообщается.

Вместо него тренерский штаб национальной команды решил вызвать абсолютного дебютанта сборной – защитника львовского "Руха" Алексея Сыча.

Ранее сообщалось, что полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков из-за травмы не поможет сборной Украины в решающих матчах Лиги наций. Вместо него в национальную команду довызвали полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского, однако позже он также выбыл из состава "сине-желтых" из-за повреждения.

Также ноябрьский сбор национальной команды по семейным обстоятельствам пропустит вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин. Его в заявке "сине-желтых" заменил голкипер донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык.

Кроме того, под вопросом остается участие в матчах форварда итальянской "Ромы" Артема Довбика, которого ранее беспокоила боль в колене.

Матч с Грузией подопечные Реброва проведут 16 ноября в Батуми на AdjaraBet Arena. После этого украинцы 19 ноября в Тиране на стадионе Air Albania сыграют против Албании.

За два тура до финиша сборная Украины с 4 очками занимает последнее место в группе B1 и сохраняет шансы на повышение в классе. Лидирует с 7 баллами Чехия. На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 пунктов.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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